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Чемпионат Беларуси. 24-й тур
"Неман" обыгрывает "Минск" в матче 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу и как минимум до завтрашнего вечера будет отставать от лидеров - "Шахтера" и БАТЭ - всего на 2 очка. В Гродно хозяева провели в ворота горожан два безответных мяча еще в первом тайме
Зоран Марушич и Гегам Кадемян - их авторы, встреча в итоге так и завершилась.
Три матча пройдут сегодня в Витебске, Бресте и Городее. А завтра БАТЭ отправится в Слуцк, "Шахтер" будет гостить в Мозыре у "Славии".
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