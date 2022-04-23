Чемпионат Беларуси футболу - БАТЭ обыграл "Гомель"

БАТЭ одерживает пятую победу кряду. Накануне борисовчане принимали у себя дома "Гомель". Счет в поединке открыл Виллюмсон. Исландец реализовал назначенный на 28-й минуте пенальти. Свой первый гол в Высшей лиге на 88-й минуте забил Артем Шуманский и удвоил преимущество хозяев. Сократить разрыв на 95-й минуте удалось нигерийскому легионеру "рысей" Рэймонду Адеоле.



Итоговый счет 2:1 - победа подопечных Александра Михайлова. 23 апреля - завершающий день пятого тура. Отметим противостояние "Днепру" и амбициозного минского "Динамо", вернувшегося в чемпионат Беларуси. Следить за поединком можно будет на телеканале "Беларусь 5". Старт трансляции в 19:30.