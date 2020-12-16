Чемпионат Беларуси. Ответный переходной матч пройдет в Минске

Ответный переходной матч за право выступать в Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу также пройдет в Минске. Это продиктовано погодными условиями: домашний газон "Слуцка" не готов принять встречу. "Сахарный" клуб сыграет с "Крумкачами" в футбольном манеже. Здесь же, напомним, состоялась и первая дуэль команд. "Слуцк" был сильнее 2:0 и теперь в ближайшую субботу постарается сохранить комфортный перевес. Стартовый свисток прозвучит в 13:30.