Чемпионат Беларуси по футболу: 26-й тур

Лидер в гостях у аутсайдера. В матче 26-го тура первенства Беларуси по футболу брестское "Динамо" отправилось в Гомель. В предыдущем туре местная команда отобрала очки у действующего чемпиона БАТЭ - ничья 1:1. "Гомелю" нужны баллы и сегодня: команда попытается покинуть зону вылета. Задачи другого ранга у "Динамо": брестчане в случае успеха еще на шаг приблизятся к золоту чемпионата. Прямая трансляция встречи начнется в 16:45 на "Беларусь 5".



