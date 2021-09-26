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Чемпионат Беларуси по футболу: БАТЭ вничью сыграл с "Рухом"
Борисовский БАТЭ не смог удержать победу в выездном поединке 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу с брестским "Рухом". Борисовчане забили 2 гола в первом тайме - отличились Филипович и Громыко, но во второй половине встречи хозяева усилиями Бакая и Концевого сумели восстановить равновесие - ничья 2:2.
После ничейного результата БАТЭ так и не смог опередить "Шахтер" в турнирной таблице. "Горняки" сегодня могут увеличить свое преимущество. В заключительном матче тура "Шахтер" примет "Неман".
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