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Чемпионат Беларуси по футболу: "Динамо-Минск" и БАТЭ разошлись миром

Усталость чувствовалась в концовке встречи. Об этом после белорусского классико "Динамо-Минск" - БАТЭ рассказали футболисты борисовского клуба. Они в среду провели полуфинальный матч кубка с "Неманом" и спустя 4 дня играли встречу чемпионата, в которой впервые по ходу сезона очки потеряли - ничья 2:2 в классико.

С 16-ю баллами после шести туров желто-синие продолжают лидировать в чемпионате, на 3 балла меньше у "Энергетика-БГУ", в 4-х пунктах - минское "Динамо".

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