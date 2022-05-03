Чемпионат Беларуси по футболу: "Динамо-Минск" и БАТЭ разошлись миром

Усталость чувствовалась в концовке встречи. Об этом после белорусского классико "Динамо-Минск" - БАТЭ рассказали футболисты борисовского клуба. Они в среду провели полуфинальный матч кубка с "Неманом" и спустя 4 дня играли встречу чемпионата, в которой впервые по ходу сезона очки потеряли - ничья 2:2 в классико.