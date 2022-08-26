Чемпионат Беларуси по футболу: дзержинский "Арсенал" сыграет против жодинского "Торпедо"

19-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует сегодня поединком между дзержинским "Арсеналом" и жодинским "Торпедо". Автозаводцы не проигрывают уже на протяжении трех матчей подряд в турнире, а вот команда Павла Кирильчика уступает в трех играх кряду. Получится ли у дружины из Дзержинска прервать неприятную серию, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 17:50!