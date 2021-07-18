Чемпионат Беларуси по футболу - "Гомель" и "Рух" разошлись миром - 0:0

Центральная игра второго дня 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу между "Гомелем" и "Рухом", к сожалению, не порадовала болельщиков мячами - 0:0. Отметим, в этом поединке клубы на двоих получили 6 желтых карточек, 4 из них находятся в пассиве гостей. По итогам встречи положение этих команд осталось прежним: "Рух" - 4-й, Гомель - 5-й. Лидирует по-прежнему "Шахтер". БАТЭ - на 2-й строчке, третье место у столичного "Динамо".