Чемпионат Беларуси по футболу: Минское "Динамо" сыграет с лидером состязаний - солигорским "Шахтером"

Интрига футбольного чемпионата Беларуси близится к развязке. Двумя матчами в Гродно и Минске сегодня стартует 25-й тур. "Неман" на своем поле сыграет против "Руха". Команда Игоря Ковалевича, несмотря на два выездных поражения в предыдущем туре, дома не пропускает уже четыре матча. "Рух" же столько поединков не побеждал на выезде.