3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Чемпионат Беларуси по футболу: Минское "Динамо" сыграет с лидером состязаний - солигорским "Шахтером"
Интрига футбольного чемпионата Беларуси близится к развязке. Двумя матчами в Гродно и Минске сегодня стартует 25-й тур. "Неман" на своем поле сыграет против "Руха". Команда Игоря Ковалевича, несмотря на два выездных поражения в предыдущем туре, дома не пропускает уже четыре матча. "Рух" же столько поединков не побеждал на выезде.
Чем завершится сегодняшнее противостояние, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Она начнется в 17:30. А сразу после этой встречи - центральный поединок всего тура. Минское "Динамо" сыграет с лидером чемпионата - солигорским "Шахтером".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов