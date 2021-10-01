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Чемпионат Беларуси по футболу: Минское "Динамо" сыграет с лидером состязаний - солигорским "Шахтером"

Интрига футбольного чемпионата Беларуси близится к развязке. Двумя матчами в Гродно и Минске сегодня стартует 25-й тур. "Неман" на своем поле сыграет против "Руха". Команда Игоря Ковалевича, несмотря на два выездных поражения в предыдущем туре, дома не пропускает уже четыре матча. "Рух" же столько поединков не побеждал на выезде.

Чем завершится сегодняшнее противостояние, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Она начнется в 17:30. А сразу после этой встречи - центральный поединок всего тура. Минское "Динамо" сыграет с лидером чемпионата - солигорским "Шахтером".

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