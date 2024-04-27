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Чемпионат Беларуси по футболу продолжится тремя матчами - прямые трансляции на "Беларусь 5"
Тремя матчами сегодня продолжится шестой тур чемпионата Беларуси по футболу. Все поединки с участием прошлогоднего чемпиона и призеров. Так, начнется программа игрового дня в столице на стадионе по улице Маяковского. "Ислочь" примет "Неман", а далее внимание переместится в Жодино. Бронзовой призер прошлого розыгрыша и обладатель Суперкубка страны "Торпедо-БелАЗ" выйдет на поле против "Сморгони". В 18:00 стартовый свисток - прямая трансляция на "Беларусь 5". Также на спортивном канале будет возможность наблюдать за поединком в Могилеве. Действующий чемпион столичное "Динамо" проэкзаменует "Неман". Начало в 20:15.
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