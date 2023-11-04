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Чемпионат Беларуси по футболу продолжится тремя матчами - прямые трансляции на "Беларусь 5"
27-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует сегодня сразу с трех матчей. Уже в 13:00 новополоцкий "Нафтан" дома примет "Слуцк". Чуть позже в 15:00 солигорский "Шахтер" отправится в гости к "Ислочи". А в 17:30 "Торпедо-БелАЗ" при домашних трибунах сыграет с "Гомелем". Отметим, "автозаводцы" на данный момент находятся на третьей строчке турнирной таблицы, опережая борисовский БАТЭ всего на 1 балл. Получится ли у жодинцев завоевать залетные три очка и увеличить отрыв? Ответ мы узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5".
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