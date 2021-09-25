Чемпионат Беларуси по футболу: противостояние БАТЭ и "Руха" смотрите 25 сентября в прямой трансляции на "Беларусь 5" в 19:50

Тремя матчами - в Молодечно, Минске и Бресте - сегодня продолжится 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Центральная встреча субботы пройдет на стадионе города над Бугом. В гости к местному "Руху" приедет БАТЭ. Борисовчане, безусловно, находятся на кураже после победы неделю назад над лидером чемпионата и главным конкурентом в борьбе за золото солигорским "Шахтером". Нельзя терять очки и "Руху", который борется за медали турнира. Чем завершится это противостояние - узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", которая начнется в 19:50. К слову, из трех сыгранных поединков между этими клубами пока "Руху" не удалось выиграть ни одного.