Чемпионат Беларуси по футболу стартует 19 марта в Минске. "Энергетик-БГУ" примет борисовский БАТЭ, встреча начнется в 17 часов. В 19:00 в Солигорске противостояние "Шахтер" - "Торпедо-БелАЗ". Сезон же откроется уже 4 марта, "горняки" поспорятза Суперкубок с брестским "Динамо". А с 9 по 15 число определятся полуфиналисты Кубка страны, после чего, к слову, будет опубликован календарь игр со 2-го по 10-й туры.



