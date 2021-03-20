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Чемпионат Беларуси по футболу. Второй тур. "Динамо-Брест" - БАТЭ
"Динамо-Брест" - БАТЭ. Центральный матч второго тура чемпионата Беларуси по футболу не пропустите сегодня. Оба клуба добыли уверенные победы на старте и пока идут без пропущенных мячей. На чьей стороне удача будет сегодня в Бресте, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5".
Стартовый свисток в этом противостоянии прозвучит в 18 часов, а в 20:00 также на спортивном канале вашему вниманию матч на столичном стадионе по улице Маяковского между "Минском" и еще одним брестским коллективом - "Рухом". В программе игрового дня еще две встречи. "Энергетик-БГУ" в столице сразится с действующим чемпионом - "Шахтером", а "Витебск" примет минское "Динамо". Завершится второй тур завтра.
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