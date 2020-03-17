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Чемпионат Беларуси по гандболу среди женщин. "Гомель" и БНТУ-БелАЗ сыграют без зрителей
В среду в Гомеле состоится, пожалуй, ключевой матч женского гандбольного чемпионата. Местная команда примет БНТУ-БелАЗ. Они сыграют четвертый матч из шести запланированных в сезоне. Между ними разница в 4 очка. В случае победы хозяек гомельчанки фактически обеспечат себе золото турнира. В нынешнем чемпионате лидеры теряли баллы только в очных встречах. Матч пройдет без зрителей.
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