Чемпионат Беларуси по гандболу среди женщин. "Гомель" и БНТУ-БелАЗ сыграют без зрителей

В среду в Гомеле состоится, пожалуй, ключевой матч женского гандбольного чемпионата. Местная команда примет БНТУ-БелАЗ. Они сыграют четвертый матч из шести запланированных в сезоне. Между ними разница в 4 очка. В случае победы хозяек гомельчанки фактически обеспечат себе золото турнира. В нынешнем чемпионате лидеры теряли баллы только в очных встречах. Матч пройдет без зрителей.



