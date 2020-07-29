Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле

В Заславле сегодня стартовал чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Именно в эти дни наши спортсмены должны были бы бороться за олимпийские медали в Японии. Главный тренер сборной страны Владимир Шантарович в точности смоделировал подготовку к Играм, чтобы в конкурентной борьбе и на пике формы проверить возможности наших атлетов. В байдарке-одиночке у женщин на 500 метров чемпионкой стала Ольга Худенко. Марина Литвинчук взяла серебро. Третья - Алина Свита. У мужчин в этой дисциплине победил Никита Бориков. На аналогичной дистанции, но в каноэ, не было равных Ольге Климовой. Отметим, чемпионка мира и победительница ІІ Европейских игр Елена Ноздрева - лишь пятая. У стайеров на дистанции 1 000 метров в каноэ первым к финишу пришел Максим Крысько.

Чемпионат страны завершится в воскресенье. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки турнир проходит без зрителей на трибунах.



