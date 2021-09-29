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Чемпионат Беларуси по хоккею - "Лида" уступает "Химику" 0:3

В меньшинстве команда играла сильнее, чем в полном составе. Так прокомментировал выступление "Лиды" в поединке против "Химика" главный тренер "рыцарей" Эдуард Валиуллин. Напомним, накануне в матче регулярного сезона Экстралиги "Лида" потерпела домашнее поражение от новополоцкого клуба 0:3.

Отметим, что "Лида" впервые в нынешнем сезоне уступила на домашнем льду. "Рыцари" потерпели четвертое поражение в последних пяти встречах. "Химик" же одержал вторую победу подряд.

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