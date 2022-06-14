Чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд на финишной прямой

14 июня в Гродно стартует финальная серия до трех побед. Местный "Ритм" принимает действующего обладателя золотых наград - смолевичскую "Викторию". В 16:50 прямая трансляция матча начнется на телеканале "Беларусь 5". 15 июня в это же время команды встретятся снова, после переедут в Минскую область, третья игра - в Смолевичах - запланирована на 19 июня.