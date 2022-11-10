Чемпионат Беларуси по конькобежному спорту пройдет на "Минск-Арене"

Увидеть участников зимней Олимпиады в Пекине и лидеров сборной Беларуси по конькобежному спорту. Три дня на "Минск-Арене" атлеты будут оспаривать статус чемпионов страны на отдельных дистанциях. В программе турнира заявлены короткий, длинный и командный спринты, а также гонки с массовым стартом.



На лед выйдут Игнат Головатюк, Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова и наше будущее поколение конькобежцев. Вход на трибуны "Минск-Арены" для зрителей свободный. А прямую трансляцию соревнований будет вести телеканал "Беларусь 5". Начало в 11 часов.