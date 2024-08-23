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Чемпионат Беларуси по летнему биатлону проходит в Раубичах - программа второго соревновательного дня
Под прицелом объективов - Раубичи. Легендарный спорткомплекс принимает чемпионат Беларуси по летнему биатлону. В программе - спринт, гонки преследования и масс-старт.
В заявке весь цвет национальной команды Антон и Динара Смольские, Анна Сола и Дмитрий Лазовский. Турнир официально стартовал накануне двумя спринтерскими гонками.
Какая программа второго соревновательного дня и почему этот старт называют финальным этап подготовки сборной? Ответы знает Максим Кембель. В фокусе внимания второй день чемпионата Беларуси по летнему биатлону.
Факт
Сегодня в дело вступают лидеры национальной сборной - мужчины и женщины выйдут на старт спринтерских гонок. Здесь внимательно следим за Антоном и Динарой Смольскими, Анной Солой и Дмитрием Лазовским. Также в программе гонка преследования у юношей.
Завершится чемпионат в субботу, 24 августа. В программе - масс-старт и пасьют.
Чемпионат страны по летнему биатлону - финальный этап подготовки нашей сборной.
Напомним, что 29 августа белорусские стреляющие лыжники трансфером Минск - Красноярск отправятся на первый этап Кубка Содружества. Соревноваться на трассах комплекса "Академия биталона" спорстмены будут с 6 по 11 сентября.
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