Чемпионат Беларуси по летнему биатлону проходит в Раубичах - программа второго соревновательного дня

Под прицелом объективов - Раубичи. Легендарный спорткомплекс принимает чемпионат Беларуси по летнему биатлону. В программе - спринт, гонки преследования и масс-старт.



В заявке весь цвет национальной команды Антон и Динара Смольские, Анна Сола и Дмитрий Лазовский. Турнир официально стартовал накануне двумя спринтерскими гонками.



Какая программа второго соревновательного дня и почему этот старт называют финальным этап подготовки сборной? Ответы знает Максим Кембель. В фокусе внимания второй день чемпионата Беларуси по летнему биатлону.