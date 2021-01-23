Чемпионат Беларуси по мини-футболу. "Витэн" принимает "Охрану-Динамо"

На старте второго круга чемпионата Беларуси по мини-футболу лидер "Витэн" принимает в Орше столичный клуб "Охрана-Динамо". Оршанцы, напомним, действующие победители первенства. В новом розыгрыше "энергетики" пока идут со стопроцентным результатом. Они одержали победы во всех 11 турах. Команда опережает гомельский ВРЗ на 5 очков. "Охрану-Динамо" и вовсе на 24 балла, минчане идут в чемпионате 8-ми. Прямая трансляция противостояния из спорткомплекса "Олимпиец" начнется на телеканале "Беларусь 5" в 12:50.