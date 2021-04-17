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Чемпионат Беларуси по мини-футболу: ВРЗ - ЦКК

Серебряный призер прошлого сезона Высшей лиги по мини-футболу - ВРЗ - одерживает шестую победу кряду. Сегодня клуб из Гомеля принимал ЦКК. Команда из Светлогорска уступила с разгромным счетом 3:10. Гомельчане занимают вторую строчку турнирной таблицы, но обогнать "Витэн", который в нынешнем регулярном сезоне выиграл все 19 игр, у ВРЗ не получится. В оставшихся двух поединках перед плей-офф команда Анатолия Яновского на выезде сыграет со "Столицей" и в центральном матче заключительного тура примет оршанцев.

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