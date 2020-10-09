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Чемпионат Европы - 2021. Молодежные сборные

Молодежная сборная Беларуси готовится провести очередной поединок в рамках отбора на чемпионат Европы-2021. В Жодино дружина Сергея Яромко сразится со сверстниками с Кипра. Телеканал "Беларусь 5. Интернет" покажет встречу в прямом эфире, начало в 18:00. Беларусь пока на четвертом месте седьмой группы, киприоты – пятые.

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