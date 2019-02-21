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Чемпионат Европы по биатлону - 2019. День второй: смешанная эстафета
Мы не перестаем следить за развитием событий в Раубичах. Сегодня второй день чемпионата Европы. В программе соревнований запланированы самые зрелищные дисциплины - эстафеты. Старт менее чем через час. Золотые медали континентального первенства накануне в индивидуальных гонках взяли болгарин Красимир Анев и шведка Ханна Эберг. И, конечно же, мы поздравляем нашу Ирину Кривко, которая стала третьей. Причем, погодные условия вчера были не лучшими. В Раубичах дежурит съемочная группа Агентства теленовостей.
На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Кристина Камыш (прямое включение).
Добрый день! Действительно, вчера погода внесла свою лепту. Если на индивидуальной гонке у мужчин был сильный ветер, то вечером у женщин перед стартом вдобавок к нему вообще пошел снег с дождем.
Это, конечно, размягчило трассу. А около 200 биатлонистов ее разбили. Что ж! Сегодня пока без осадков. Сейчас приблизительно минус 4. Ночью к тому же подморозило. И организаторы, сотрудники спорткомплекса успели подготовить дистанции к сингл-миксту и смешанной эстафете. К этой минуте сервисмены национальных команд уже смазали все лыжи.
Итак, сегодня в программе соревнований эстафеты. Сингл-микст начнется в 16:00. Беларусь представят Елена Кручинкина и Владимир Чепелин. В 7 часов вечера - смешанная эстафета. Из наших побегут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Роман Елетнов и Сергей Бочарников. У ребят будет цифра 9 на бипах. Болельщики потихонечку подтягиваются на трибуны. Такой ажиотаж чемпионата Европы, конечно, замечают представители IBU - Международного союза биатлонистов.
А теперь информация для тех, кто только выдвигается в Раубичи. Места для транспортных средств посетителей определены на трех стоянках. В общей сложности это 1 тысяча 500 мест. Для удобства болельщиков курсирует пригородный экспресс-маршрут. Он отправляется от станции метро "Борисовский Тракт". На стадионе во время гонок организованы развлекательные программы. Также подготовлена большая зона гостеприимства.
Прямые трансляции из Раубич ведет телеканал "Беларусь 5". Болеем за наших спортсменов!
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