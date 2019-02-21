Чемпионат Европы по биатлону - 2019. День второй: смешанная эстафета

Мы не перестаем следить за развитием событий в Раубичах. Сегодня второй день чемпионата Европы. В программе соревнований запланированы самые зрелищные дисциплины - эстафеты. Старт менее чем через час. Золотые медали континентального первенства накануне в индивидуальных гонках взяли болгарин Красимир Анев и шведка Ханна Эберг. И, конечно же, мы поздравляем нашу Ирину Кривко, которая стала третьей. Причем, погодные условия вчера были не лучшими. В Раубичах дежурит съемочная группа Агентства теленовостей.

На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Кристина Камыш (прямое включение).



Добрый день! Действительно, вчера погода внесла свою лепту. Если на индивидуальной гонке у мужчин был сильный ветер, то вечером у женщин перед стартом вдобавок к нему вообще пошел снег с дождем.

Это, конечно, размягчило трассу. А около 200 биатлонистов ее разбили. Что ж! Сегодня пока без осадков. Сейчас приблизительно минус 4. Ночью к тому же подморозило. И организаторы, сотрудники спорткомплекса успели подготовить дистанции к сингл-миксту и смешанной эстафете. К этой минуте сервисмены национальных команд уже смазали все лыжи.

Итак, сегодня в программе соревнований эстафеты. Сингл-микст начнется в 16:00. Беларусь представят Елена Кручинкина и Владимир Чепелин. В 7 часов вечера - смешанная эстафета. Из наших побегут Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Роман Елетнов и Сергей Бочарников. У ребят будет цифра 9 на бипах. Болельщики потихонечку подтягиваются на трибуны. Такой ажиотаж чемпионата Европы, конечно, замечают представители IBU - Международного союза биатлонистов.

А теперь информация для тех, кто только выдвигается в Раубичи. Места для транспортных средств посетителей определены на трех стоянках. В общей сложности это 1 тысяча 500 мест. Для удобства болельщиков курсирует пригородный экспресс-маршрут. Он отправляется от станции метро "Борисовский Тракт". На стадионе во время гонок организованы развлекательные программы. Также подготовлена большая зона гостеприимства.