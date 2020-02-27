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Чемпионат Европы по биатлону в Раубичах. Итоги второго дня
. В одиночной нашу команду представляли Анна Сола и Виктор Кривко. В смешанной переживали за Динару Алимбекову, Ирину Кривко, Антона Смольского и Сергея Бочарникова. И если в первом случае было все однозначно (к сожалению, наша двойка прибыла на финиш только 13-й), то в смешанной эстафете ситуация довольно спорная. До последних метров дистанции белорусы сохраняли шансы на медали. Но финишировали четвертые. Как выяснилось позже, на одном из этапов гонки нашего спортсмена с трассы столкнул норвежец. Белорусы подали апелляцию. Церемонию награждения перенесли на субботу.
Самые эмоциональные моменты этого дня у
Павла Капуцкого.
Анна Любенкова заводит трибуны. Особенно жарко во время стрельбы.
Анна Любенкова, комментатор:
"Подъехали россияне, подъехали норвежцы. Они активные, их много. Не холодно, ветер чувствуется, ничего страшного".
Стараний биатлонного комментатора оказалось мало. Анна Сола на стойке настреляла на пять штрафных кругов, а потом еще не пробежала все и получила две минуты наказания. После финиша белоруска с кем-то говорит по телефону. Нашу биатлонистку утешает украинская спортсменка, но Анна все равно проходит мимо камеры.
13-е место в сингл-миксте - комплекс неудач. Виктор Кривко упал на одном из участков, а перед стрельбой где-то потерял дополнительные патроны. Еще одна трата времени.
Победили норвежцы, а третьим финиширует украинский тандем Руслан Ткаленко/Анастасия Меркушина.
25-летняя биатлонистка еще в субботу в составе своей женской сборной выиграла эстафетную бронзу чемпионата мира в Антхольце. И она одна из немногих, кто расстроился переносу чемпионата Европы из Эстонии в Беларусь.
Анастасия Меркушина, трехкратный призер чемпионатов мира по биатлону (Украина):
"В Эстонии у меня очень много медалей было, три золота чемпионатов. В Раубичах мне все время немного не хватало. Это первая моя медаль в Раубичах. Я очень счастлива, что наконец-то прорвала этот барьер невезения в этом месте. Значит, дальше все будет круто".
Андре Стремсхейм, чемпион Европы по биатлону - 2020 (Норвегия):
"Это главные соревнования года для меня. Мой чемпионат, я пытаюсь выжать максимум. Были проблемы со снегом, но главное, что мы в итоге смогли соревноваться".
Праздник биатлона в Раубичах
Триумфаторы фотографируются с болельщиками. Чуть позже мы узнаем, что здесь есть родители норвежского биатлониста Стурла Лагрейда. Очевидно, Ингрид и Тур гордятся пятым местом сына во вчерашнем суперспринте.
Шаурма, блины и даже шашлыки. Между гонками болельщики могут подкрепиться в зоне фаст-фуда. А рядом мини-база Белтелерадиокомпании. Две передвижные телевизионные станции – "Янина"и "Рагнеда"- обеспечивают ТВ-картинкой десятки стран мира.
31 камера, 3 крана, мобильная студия, аэросъемка с квадрокоптера в прямом эфире. Над тем, чтобы смотреть биатлон по телевизору было не менее интересно, чем с трибун, работают более полусотни сотрудников Белтелерадиокомпании.
У Беларуси бронза по итогам смешанной эстафеты
Они хотели показать медальное выступление наших биатлонистов в смешанной эстафете. После этапов Динары Алимбековой и Ирины Кривко мы лидировали.
Достойно провел свой этап Антон Смольский. На заключительную стрельбу Сергей Бочарников пришел первым и, казалось, будет бороться за золото с Дмитро Пидручным, но заработал штрафной круг и финишировал четвертым. Впрочем, белорусы подали апелляцию. Норвежец на одном из этапов столкнул Бочарникова с трассы. Как рассказал нам главный тренер Юрий Альберс, спортивное жюри изучило видео и единогласно дисквалифицировало викингов, которые опротестовали решение. Теперь все зависит от апелляционного жюри. Церемонию награждения перенесли на субботу. Скорее всего, вопрос решится только в пятницу. В этот день пройдут спринтерские гонки, в воскресенье - эстафеты.
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