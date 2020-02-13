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Чемпионат Европы по борьбе. День четвертый

Белорусские спортсмены продолжают сражаться за награды чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Риме. Напомним, вчера Александр Леончик среди атлетов до 67 килограммов в очень напряженном поединке уступил сопернику. В весе до 82 килограммов в бронзовой схватке не смог добиться успеха и Станислав Шафаренко. Напомним, в копилке сборной Беларуси есть золото, которое завоевал Максим Негода.


В решающие поединки вступают представительницы прекрасного пола

Вчера в полуфинал в весовой категории до 50 килограммов вышла Ксения Станкевич. А наша знаменитая спортсменка Василиса Марзалюк поборется за финальную схватку с россиянкой Екатериной Букиной.

"Беларусь 5"

начнет трансляцию из Рима в 22 часа.

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