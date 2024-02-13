Чемпионат Европы по борьбе покажет "Беларусь 5"

Чемпионат Европы по борьбе с участием белорусских спортсменов стартовал в Бухаресте. И первыми в спор за награды вступили борцы греко-римского стиля.

Беларусь в этом виде представляют Глеб Макаренко в весовой категории до 60 кг, Абубакар Хаслаханов - до 97 кг, Кирилл Маскевич в весе до 87 кг, и не только они. Всего же на первенство в столицу Румынии отправились 28 наших спортсменов. Напомним, белорусы выступают в нейтральном статусе.