Чемпионат Европы по фигурному катанию. В Минске названы первые победители

В Минске названы первые победители. Ванесса Джеймс и Морган Сипре - обладатели первых золотых медалей минского чемпионата Европы по фигурному катанию. После короткой программы французский дуэт занимал первую позицию и сумел набрать лучшую сумму баллов по итогам и произвольной программы. Серебро и бронза достались россиянам.

Сегодня в борьбу за медали включатся танцевальные пары, в том числе наши Анна Кубликова и Юрий Гулицкий. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 12:35. А в 17:55 за второй комплект наград минского чемпионата Европы поспорят женщины.