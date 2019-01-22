Главная звезда мирового художественного фигурного катания и олимпийская чемпионка южнокорейского Пхенчхана россиянка Алина Загитова накануне прилетела в Беларусь. Уже завтра в нашей стране пройдут первые официальные выступления в рамках чемпионата Европы, и, конечно, Загитова рассчитывает на победу.

Сегодня же этим рейсом прибудет белорусская пара Юрий Гулицкий и Анна Кубликова. Ребята в последние дни тренировались в Москве под руководством титулованного специалиста Александра Жулина. Ожидается, что во время соревнований на "Минск-Арене" будет аншлаг.

Как и накануне, сегодня на главном льду "Минск-Арены" пройдут официальные тренировки, на которые, кстати, вход платный. Однако даже это не отпугнуло неравнодушных к одному из самых красивых видов спорта. А вот завтра - первые официальные старты и яркая церемония открытия. Чемпионат Европы по фигурному катанию в полном объеме покажет телеканал "Беларусь 5".







