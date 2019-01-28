Чемпионат Европы по фигурному катанию вызвал шквал комментариев и отзывов в социальных сетях

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске завершился , но эмоции не отпускают. Шквал комментариев и отзывов можно найти в социальных сетях.

Своими впечатлениями и фото делятся спортсмены, собирая под снимками самые искренние комментарии. Спортивные ресурсы тоже не упустили возможность, чтобы выразить эмоции по поводу яркого и красивого состязания в белорусской столице. Так, бронзовые призеры в парном катании - российская пара Байкова и Козловский - благодарили за теплый прием. А на странице олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой отклик у подписчиков вызвали фото с белорусским лидером.