Чемпионат Европы по гандболу: Беларусь - Австрия. Сегодня на "Беларусь 2"

Без шансов на плей-офф, но с желанием красиво завершить для себя гандбольный чемпионат Европы. Сегодня наша национальная команда проведет заключительный поединок основного раунда, где соперником станет сборная Австрии - наш конкурент за четвертую позицию в группе. Кроме того, белорусы сохраняют и минимальные шансы на участие в олимпийской квалификации. Однако первый шаг на пути к ней - победа над Австрией."Беларусь 2" покажет поединок с участием команды Юрия Шевцова в 20:05.



