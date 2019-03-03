Чемпионат Европы по легкой атлетике принимает шотландский Глазго

Как минимум пять финалов с участием белорусских спортсменов увидим сегодня на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях. Соревнования принимает шотландский Глазго. В 15:20 в сектор для толкания ядра выйдет Алена Дубицкая. В вечерней сессии, которая стартует в 21:00, поборются за награды: Анастасия Мирончик-Иванова в прыжках в длину, Ирина Жук в прыжках с шестом, Дарья Борисевич и Екатерина Корнеенко в забеге на полторы тысячи метров, а также прыгунья в высоту - Карина Таранда. Добавим, в утренней сессии постараются пробиться в главный забег наши барьеристки Алина Талай и Эльвира Герман. "Беларусь 5" ведет трансляции турнира.