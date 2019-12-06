Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. День третий

Сразу семь белорусов сегодня будут бороться за награды на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. За третьим днем континентального форума в Глазго также можно будет наблюдать на спортивном канале. Один из лидеров нашей команды - Илья Шиманович - выступит на стометровке брассом, также рассчитываем на успешный заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем в исполнении Евгения Цуркина, в женских соревнованиях Анастасия Шкурдай преодолеет 200 метров на спине. Прямая трансляция утренней сессии начнется в 12:30, а в 21:45 "Беларусь 5" покажет финальные заплывы. Напомним, после двух дней чемпионата белорусы пока без медалей.