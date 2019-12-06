3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. День третий
Сразу семь белорусов сегодня будут бороться за награды на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. За третьим днем континентального форума в Глазго также можно будет наблюдать на спортивном канале. Один из лидеров нашей команды - Илья Шиманович - выступит на стометровке брассом, также рассчитываем на успешный заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем в исполнении Евгения Цуркина, в женских соревнованиях Анастасия Шкурдай преодолеет 200 метров на спине. Прямая трансляция утренней сессии начнется в 12:30, а в 21:45 "Беларусь 5" покажет финальные заплывы. Напомним, после двух дней чемпионата белорусы пока без медалей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва