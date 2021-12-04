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Чемпионат Европы по спортивным танцам среди молодежи проходит в Минске
Спорт и искусство находят идеальный синтез между собой, а зрители и участники соревнований тонко чувствуют друг друга.
В Минске проходит чемпионат Европы среди молодежи по спортивным танцам, который наша страна организовала после отказа Латвии, и в кратчайшие сроки смогла подготовить все условия. О танцевальном духе особенного вида спорта - репортаж Андрея Козлова.
Здесь нет места сухим эмоциям. И это основное, имею в виду десяток танцев, что нужно знать зрителю, который вдруг попал в аудиторию спортивных танцев. Ведь если отбросить соревновательную составляющую, то каждый может насладиться эстетикой хореографии и исполнения.
Атмосфера в деталях здесь совершенно особенная, местами камерная. Строгий вид судейского гардероба подчеркивает как соревновательность происходящего, так и особенную эстетику. А VIP-ложа больше походит на уголок kiss and cry в фигурном катании.
А фотографам, которых всегда работает немало на подобных событиях, чтобы уловить нужный кадр, нужно танец чувствовать.
Беларусь проводит чемпионат Европы вместо Латвии
Сразу между выступлениями, а они идут в формате нон-стоп, разбор ошибок. Тренер из Италии (а там школа прекрасная) Паскуале Ферино привез дуэт из Дании и сразу нам отметил организацию соревнований. Ведь, напомним, Минск буквально месяц назад взялся за проведение молодежного чемпионата Европы. Латвия из-за ковидных нюансов провести форум не смогла. Турнир Alliance Trophy также параллельно с чемпионатом Европы проходит во Дворце спорта.
Хочу отметить прекрасную организацию соревнований. Покрытие потрясающее. Атмосфера приятная, я жду вечерней сессии. Поздравляю организаторов, это действительно блестящая работа.
Мы постоянно были в контакте с белорусским оргкомитетом. Я чувствовал, что вы справитесь. А когда приехал сюда, убедился в этом.
Конечно, наши ребята (а это финалисты последнего чемпионата мира Никита Буэль и Мария Моисеева) пользовались вниманием повышенным. И завтра спортивные танцы вновь оккупируют Дворец спорта. Поверьте, это будут ваши особенные часы.