Чемпионат Европы по спортивным танцам среди молодежи проходит в Минске

Спорт и искусство находят идеальный синтез между собой, а зрители и участники соревнований тонко чувствуют друг друга.

В Минске проходит чемпионат Европы среди молодежи по спортивным танцам, который наша страна организовала после отказа Латвии, и в кратчайшие сроки смогла подготовить все условия. О танцевальном духе особенного вида спорта - репортаж Андрея Козлова.



Здесь нет места сухим эмоциям. И это основное, имею в виду десяток танцев, что нужно знать зрителю, который вдруг попал в аудиторию спортивных танцев. Ведь если отбросить соревновательную составляющую, то каждый может насладиться эстетикой хореографии и исполнения.

Атмосфера в деталях здесь совершенно особенная, местами камерная. Строгий вид судейского гардероба подчеркивает как соревновательность происходящего, так и особенную эстетику. А VIP-ложа больше походит на уголок kiss and cry в фигурном катании.



А фотографам, которых всегда работает немало на подобных событиях, чтобы уловить нужный кадр, нужно танец чувствовать.







Беларусь проводит чемпионат Европы вместо Латвии





Сразу между выступлениями, а они идут в формате нон-стоп, разбор ошибок. Тренер из Италии (а там школа прекрасная) Паскуале Ферино привез дуэт из Дании и сразу нам отметил организацию соревнований. Ведь, напомним, Минск буквально месяц назад взялся за проведение молодежного чемпионата Европы. Латвия из-за ковидных нюансов провести форум не смогла. Турнир Alliance Trophy также параллельно с чемпионатом Европы проходит во Дворце спорта.









Хочу отметить прекрасную организацию соревнований. Покрытие потрясающее. Атмосфера приятная, я жду вечерней сессии. Поздравляю организаторов, это действительно блестящая работа. Паскуале Ферино, тренер по спортивным танцам (Италия)









Мы постоянно были в контакте с белорусским оргкомитетом. Я чувствовал, что вы справитесь. А когда приехал сюда, убедился в этом. Драго Сулэк, главный судья чемпионата Европы по спортивным танцам в Минске



