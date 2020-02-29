Чемпионат Европы в Раубичах сегодня продолжится спринтерскими гонками

Сегодня будем следить и за нашими лыжными спортсменами. Двумя спринтерскими гонками в Раубичах продолжится чемпионат Европы по биатлону. Первыми на старт выйдут мужчины. В заявку сборной Беларуси попали шесть стреляющих лыжников - Виктор Кривко, Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей и Егор Казаринов. "Беларусь 5"начнет прямую трансляцию в 12 часов. В 15:20 здесь же - женская гонка, где нашу страну представят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, сестры Елена и Ирина Кручинкины, а также Аделина Сабитова. Пока в копилке сборной Беларуси одна награда - золото Сергея Бочарникова в суперспринте.