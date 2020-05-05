Вернуться -значит, победить! Чемпионат Испании по футболу планируют возобновить в июне. Об этом рассказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Тренировки возобновятся на этой неделе, но сперва футболисты сдадут тесты на наличие вируса. Завершить турнир планируют летом, а вот будут матчи проводиться со зрителями или без, пока неизвестно.