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Чемпионат Испании по футболу планируют возобновить в июне

Вернуться -значит, победить! Чемпионат Испании по футболу планируют возобновить в июне. Об этом рассказал президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Тренировки возобновятся на этой неделе, но сперва футболисты сдадут тесты на наличие вируса. Завершить турнир планируют летом, а вот будут матчи проводиться со зрителями или без, пока неизвестно.

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