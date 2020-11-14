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Чемпионат мира - 2021 по конькобежному спорту отменен

Чемпионат мира по конькобежному спорту отменен. Он должен был пройти вПекине в феврале грядущего года. Также столица Китая не примет этап Кубка мирапо шорт-треку. Отметим, что соревнования должны были стать тестовыми передзимними Олимпийскими играми. Международный союз конькобежцев поясняет, чтоотмена связана с ситуацией с коронавирусом, ведутся поиски альтернативногоместа проведения чемпионата мира.

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