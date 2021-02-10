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Чемпионат мира по биатлону стартовал в Поклюке
В словенской Поклюке официально стартовал чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета - первый вид программы. На дистанции уже капитан команды Антон Смольский, который передаст эстафету Сергею Бочарникову. Далее девушки: у белорусок это Елена Кручинкина и Динара Алимбекова. Отметим, в январе в Оберхофе в этом же виде программы наши атлеты остановились в шаге от пьедестала (отсюда четвертый стартовый номер). Белорусский квартет полон решимости улучшить результат.
За прямой трансляцией гонки следите на телеканалах "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".
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