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Чемпионат мира по биатлону стартует в Поклюке

Праздник мирового биатлона стартует в словенской Поклюке. Смешанной эстафетой начнется чемпионат мира. Беларусь выступает под 4-м стартовым номером. Нашу страну представят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина и Динара Алимбекова. За прямой трансляцией гонки следим на телеканалах "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет", начало в 16:50.

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