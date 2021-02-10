Чемпионат мира по биатлону стартует в Поклюке

Праздник мирового биатлона стартует в словенской Поклюке. Смешанной эстафетой начнется чемпионат мира. Беларусь выступает под 4-м стартовым номером. Нашу страну представят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина и Динара Алимбекова. За прямой трансляцией гонки следим на телеканалах "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет", начало в 16:50.



