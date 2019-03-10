ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде сегодня продолжится гонками преследования

В 15:45 стартуют женщины, в 18:30 - мужчины. Прямые трансляции из Швеции на "Беларусь 5".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все