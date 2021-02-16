Чемпионат мира по биатлону: В Словении сегодня пройдет женская индивидуальная гонка

Еще одна возможность пополнить медальный актив чемпионата мира по биатлону. В Словении сегодня пройдет женская индивидуальная гонка. Нашу страну представят Анна Соло, Динара Алимбекова, Елена и Ирина Кручинкины. За выступлением белорусских спортсменок смотрим на телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет" в прямом эфире. Начало трансляции в 13:55.