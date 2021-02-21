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Чемпионат мира по биатлону завершится двумя масс-стартами
Двумя гонками с массовым стартом в словенской Поклюке завершится сегодня чемпионат мира по биатлону. Первыми на дистанцию в 12,5 километра отправятся женщины. Прямая трансляция с биатлонного стадиона начнется на "Беларусь 5" в 14:20. Сборную Беларуси здесь представят Анна Сола, которая получила 6-й бип, и Динара Алимбекова - она стартует под 12-м номером.
Трансляция мужской гонки начнется в 17:05
Среди 30 биатлонистов, которые будут бороться за награды планетарного форума белорусов, к сожалению нет.
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