Чемпионат мира по биатлону завершится двумя масс-стартами

Двумя гонками с массовым стартом в словенской Поклюке завершится сегодня чемпионат мира по биатлону. Первыми на дистанцию в 12,5 километра отправятся женщины. Прямая трансляция с биатлонного стадиона начнется на "Беларусь 5" в 14:20. Сборную Беларуси здесь представят Анна Сола, которая получила 6-й бип, и Динара Алимбекова - она стартует под 12-м номером.

