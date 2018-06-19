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Чемпионат мира по футболу. Колумбия - Япония. 1:2

Чемпионат мира по футболу. Колумбия - Япония. 1:2

Чемпионат мира по футболу. Колумбия - Япония. Итоговый счет матча - 1:2.

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