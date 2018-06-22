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Чемпионат мира по футболу. Польша - Колумбия. 0:3

Чемпионат мира по футболу. Польша - Колумбия. 0:3

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"Беларусь 5"

 и 

"Беларусь 2"

.

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