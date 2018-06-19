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Чемпионат мира по футболу. Расписание трансляций на 19 июня

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические дневники чемпионата на телеканале "Беларусь 5".

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