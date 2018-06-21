Чемпионат мира по футболу. Расписание трансляций на 21 июня

Сборная Испании минимально обыграла Иран на чемпионате мира по футболу. Заключительную встречу второго тура группы В принимала Казань. Единственный гол болельщики увидели во втором тайме от Диего Косты на 54-й минуте. Через 9 минут свой мяч провели и иранцы, но из офсайда, и взятие ворот отменили. В итоге Красная фурия догнала в группе Португалию. У пиренейских команд по 4 очка, а вот Марокко после второго поражения на мундиале лишен шансов на плей-офф.

Второй тур сегодня завершится и в группе С и стартует в квартете D. Так, в первом матче дня датчане встретятся с Австралией - начало в 14:50 на "Беларусь 5". Остальные две игры четверга покажет "Беларусь 2". Сначала Франция - Перу, а затем Аргентина - Хорватия. Обзоры всех встреч чемпионата мира смотрите на YouTube-канале "Беларусь 5" и в группах АТН в социальных сетях.