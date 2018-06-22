Чемпионат мира по футболу. Расписание трансляций на 22 июня

Сборная Хорватии громит Аргентину и досрочно выходит в плей-офф чемпионата мира. 3:0. На 53-й минуте счет в поединке открыл Анте Ребич, а на 80-й отличился Лука Модрич. На 90-й минуте жирную точку ставит Иван Ракитич.

2-й тур в группе Д завершится сегодня матчем между сборными Нигерии и Исландии. Еще две встречи будут сыграны в квартете E. Бразильцы встретятся с командой Коста-Рики, а под конец игрового дня поединок между лидерами группы сербами и швейцарцами. Напомним, прямые трансляции игр смотрите на телеканале "Беларусь 5". Обзоры всех встреч - на ютюб-канале "Беларусь 5" и в группах АТН в социальных сетях.