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Чемпионат мира по футболу. Расписание трансляций на 24 июня
Чудесное спасение на чемпионате мира по футболу. Сборная Германии в Сочи обыграла Швецию. На 32-й минуте забил полузащитник "Тре Крунур" Ола Тойвонен. Паритет восстановил Марко Ройс в начале второго тайма. Действующим чемпионам мира удалось добыть победу на пятой добавленной минуте. Тони Кроос пробил со штрафного точно в дальнюю "девятку" - 2:1. Отметим, "Бундестим" завершала встречу в меньшинстве. В квартете F Мексика практически обеспечила себе плей-офф.
Второй тур групповой стадии мундиаля в квартете G завершится сегодня матчем между сборными Англии и Панамы. Команды выйдут на поле в 14:50. Прямую трансляцию из Нижнего Новгорода будет вести телеканал "Беларусь 5". Еще две встречи пройдут в группе H. Ее лидеры - Япония и Сенегал - начнут борьбу в 18:00. Эфир на "Беларусь 2". Под конец игрового дня - в 9 вечера - поединок между поляками и колумбийцами. Матч покажет спортивный канал страны. Напомним, обзоры всех встреч доступны но YouTube-канале "Беларусь 5" и в группах АТН в социальных сетях.
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