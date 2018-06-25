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Сегодня стартует заключительный тур группового этапа чемпионата мира по футболу
Бельгия и Англия - досрочные участники плей-офф чемпионата мира по футболу от группы G. Бельгийцы свой матч провели еще в субботу, а британцы накануне разгромили Панаму 6:1. Три мяча забил Хари Кейн, с пятью точными ударами он лучший бомбардир турнира.
В квартете H Япония дважды отыгрывалась в матче с Сенегалом и свела матч к ничьей - 2:2. Команды делят первое место в группе, у этих сборных по 4 очка. На балл меньше у Колумбии. Латиноамериканцы разгромили Польшу 3:0. Наши западные соседи прощаются с турниром. Ну а сегодня стартует заключительный тур группового этапа чемпионата мира.
Третьи матчи проведут команды из квартетов A и B. В 17 часов Россия и Уругвай определят лучшую команду квартета, трансляция на "Беларусь 5". Параллельно выяснять отношения будут Саудовская Аравия и Египет. Этот матч на "Беларусь 2". В 9 вечера спортивный канал покажет встречу Португалия - Иран. Команды решат, кому играть в плей-офф. Испания же лишь в случае поражения в два мяча и более в игре с Марокко не выйдет в нокаут-раунд. При этом Португалия и Иран должны будут сыграть вничью.
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