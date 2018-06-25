Сегодня стартует заключительный тур группового этапа чемпионата мира по футболу

Бельгия и Англия - досрочные участники плей-офф чемпионата мира по футболу от группы G. Бельгийцы свой матч провели еще в субботу, а британцы накануне разгромили Панаму 6:1. Три мяча забил Хари Кейн, с пятью точными ударами он лучший бомбардир турнира.

В квартете H Япония дважды отыгрывалась в матче с Сенегалом и свела матч к ничьей - 2:2. Команды делят первое место в группе, у этих сборных по 4 очка. На балл меньше у Колумбии. Латиноамериканцы разгромили Польшу 3:0. Наши западные соседи прощаются с турниром. Ну а сегодня стартует заключительный тур группового этапа чемпионата мира.