3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Чемпионат мира по футболу в Катаре - удивление, запреты, курьезы и скандалы
Чемпионат мира по футболу в Катаре едва стартовал, но уже оброс скандалами и продолжает удивлять. Причем речь не столько о результатах матчей, сколько об околофутбольных перипетиях. Только представьте: целая сборная Ганы поехала в Катар и забыла игровую форму. Как сыграют африканцы, уже дело десятое - на этом форуме они уже след оставили. Или, к примеру, взять болельщиков и правила их пребывания - пиво по 14 евро и не более четырех стаканов в руки. Кто мог представить, что такое ограничение когда-нибудь введут на больших турнирах?! Елена Горельчик с подробностями.
Эту красивую хищную птицу зовут Нейяр, ее владелец - Маснад Али Аль Моханнади -очень любит футбол. Но есть у него еще одна страсть, которую он разделяет со многими катарцами. Это любовь к соколам. Этих хищных птиц здесь часто используют для охоты. А тренировки птиц их владелец сравнивает с футбольными.
Тренер соколов - он как менеджер команды. У нас есть 6 или 7 птиц, которых мы тренируем для соревнований или охоты. Соколы работают у нас приблизительно по 4 часа в сутки - 2 рано утром и столько же ночью.
Цена одного сокола велика, хотя, конечно же, со стоимостью любого футболиста из числа участников не сравнится. Она колеблется от нескольких тысяч долларов до десятков тысяч долларов, причем редкие экземпляры, такие как белые соколы, еще дороже. Нейяр стал одним из первых птиц-оракулов. Чтобы сделать прогноз на матч Катара против Эквадора, его владелец привязал к двум дронам флаги стран-участниц и по куску голубиного мяса. Нейяру предстояло сделать выбор. Но каким он стал, узнаем чуть позже.
Катар наводнили тысячи фанатов. Пестрые майки, разукрашенные лица, флаги, дружные танцы и всеобщее веселье - такая атмосфера царила на фестивале болельщиков. Да, были те, кто не сумел туда попасть, но очень хотел, даже нелегально. Такое желание по-доброму сразу же пресекала местная полиция.
Все здорово, начиная с той минуты, как мы приехали в аэропорт, была хорошая атмосфера. Мы думали, что это будет не совсем безопасно, но я вижу, что люди здесь проделали огромную работу, чтобы гости чувствовали себя расслабленно и получали удовольствие. Местные жители действительно крутые.
Болельщики будут жить даже в пустыне
По предварительным прогнозам на месяц, Катар посетят порядка миллиона двухсот болельщиков. И к их размещению организаторы подошли со всей ответственностью. Отели, арендованные круизные лайнеры, стоящие на причале в Дохе, переоборудованные деревянные доу, использовали даже пустыню. Болельщикам предложили отправиться в глэмпинг - это отдых на природе с пометкой "люкс".
Конечно, наша мечта осуществилась. И мы очень рады, что болельщики могут поселиться здесь, чтобы увидеть всю красоту пустыни, природу. Побывав в Катаре, наши гости смогут оценить богатство нашей культуры и развитие страны.
На чемпионате мира по футболу запретили пить пиво на стадионах
Катар - страна с массой ограничений и запретов. Один из них касается распития спиртных напитков в общественных местах. За такое нарушителю может грозить до 6 месяцев тюрьмы. На время чемпионата мира пить пиво все же разрешили в лицензированных ресторанах и отелях, фан-зонах, но только в определенное время, а на стадионах запретили. И случилось это за два дня до старта чемпионата.
Например, в Индии мы хотим, чтобы наши туристы уважали нашу религию. В Катаре же предоставили вам алкоголь в фан-зоне и других местах. Если вы, ребята, хотите посмотреть футбол и попить пива - приходите в бары, где оно есть. А то, что пива не будет на стадионах, это нормально.
Первыми на запрет пить пиво на стадионе (отмечу, речь идет только о пенном напитке с градусом, безалкогольное можно) массово и во весь голос отреагировали болельщики Эквадора. Во время первого тайма матча с Катаром они дружно начали скандировать: "Мы хотим пива!"
Здесь хорошие люди, хорошая погода, все здесь отлично. Конечно, трудно найти напиток, который заменит пиво. Но пока и без него все здорово.
Правда, по информации одного из британских изданий, под запрет не попадут посетители ВИП-ложи - за 22 тысячи евро шампанское и пиво будет литься рекой. Сильнее всего запрет пить пенное на стадионе во время матча затронул производителя этого продукта. Куда девать изъятые из продажи тонны банок с напитком? А ведь они проделали непростой путь - прибыли в Катар из пивоварен в Лондоне, Ланкашире и Уэльсе. Не везти же все обратно. Выход нашелся быстро - все непроданное пиво будет подарено новому чемпиону мира. Праздник ведь только начинается.
Я вижу здесь танцующих сенегальцев, я вижу голландцев с их оранжевыми нарядами. Это очень хорошая атмосфера, когда весь мир собирается в одном месте. Это здорово.
Чемпионат мира по футболу в Катаре
Вернемся к нашей птичке. Нейяр под мольбу своего хозяина сразу же устремился к дрону с флагом Катара, но на полпути передумал и выбрал Эквадор. Он же в итоге и победил 2:0. Сокола не проведешь. Настоящие сражения на футбольных полях еще впереди. И приятная новость - белорусские болельщики смогут увидеть это своими глазами на платформе FIFA.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов