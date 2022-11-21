Чемпионат мира по футболу в Катаре - удивление, запреты, курьезы и скандалы

Чемпионат мира по футболу в Катаре едва стартовал, но уже оброс скандалами и продолжает удивлять. Причем речь не столько о результатах матчей, сколько об околофутбольных перипетиях. Только представьте: целая сборная Ганы поехала в Катар и забыла игровую форму. Как сыграют африканцы, уже дело десятое - на этом форуме они уже след оставили. Или, к примеру, взять болельщиков и правила их пребывания - пиво по 14 евро и не более четырех стаканов в руки. Кто мог представить, что такое ограничение когда-нибудь введут на больших турнирах?! Елена Горельчик с подробностями.

Эту красивую хищную птицу зовут Нейяр, ее владелец - Маснад Али Аль Моханнади -очень любит футбол. Но есть у него еще одна страсть, которую он разделяет со многими катарцами. Это любовь к соколам. Этих хищных птиц здесь часто используют для охоты. А тренировки птиц их владелец сравнивает с футбольными.

Тренер соколов - он как менеджер команды. У нас есть 6 или 7 птиц, которых мы тренируем для соревнований или охоты. Соколы работают у нас приблизительно по 4 часа в сутки - 2 рано утром и столько же ночью. Маснад Али Аль Моханнади, владелец соколов

Цена одного сокола велика, хотя, конечно же, со стоимостью любого футболиста из числа участников не сравнится. Она колеблется от нескольких тысяч долларов до десятков тысяч долларов, причем редкие экземпляры, такие как белые соколы, еще дороже. Нейяр стал одним из первых птиц-оракулов. Чтобы сделать прогноз на матч Катара против Эквадора, его владелец привязал к двум дронам флаги стран-участниц и по куску голубиного мяса. Нейяру предстояло сделать выбор. Но каким он стал, узнаем чуть позже.

Катар наводнили тысячи фанатов. Пестрые майки, разукрашенные лица, флаги, дружные танцы и всеобщее веселье - такая атмосфера царила на фестивале болельщиков. Да, были те, кто не сумел туда попасть, но очень хотел, даже нелегально. Такое желание по-доброму сразу же пресекала местная полиция.





Все здорово, начиная с той минуты, как мы приехали в аэропорт, была хорошая атмосфера. Мы думали, что это будет не совсем безопасно, но я вижу, что люди здесь проделали огромную работу, чтобы гости чувствовали себя расслабленно и получали удовольствие. Местные жители действительно крутые. Энди Стааф, болельщик (Нидерланды)

Болельщики будут жить даже в пустыне

По предварительным прогнозам на месяц, Катар посетят порядка миллиона двухсот болельщиков. И к их размещению организаторы подошли со всей ответственностью. Отели, арендованные круизные лайнеры, стоящие на причале в Дохе, переоборудованные деревянные доу, использовали даже пустыню. Болельщикам предложили отправиться в глэмпинг - это отдых на природе с пометкой "люкс".

Конечно, наша мечта осуществилась. И мы очень рады, что болельщики могут поселиться здесь, чтобы увидеть всю красоту пустыни, природу. Побывав в Катаре, наши гости смогут оценить богатство нашей культуры и развитие страны. Земри Даути, менеджер отеля в пустыне

На чемпионате мира по футболу запретили пить пиво на стадионах

Катар - страна с массой ограничений и запретов. Один из них касается распития спиртных напитков в общественных местах. За такое нарушителю может грозить до 6 месяцев тюрьмы. На время чемпионата мира пить пиво все же разрешили в лицензированных ресторанах и отелях, фан-зонах, но только в определенное время, а на стадионах запретили. И случилось это за два дня до старта чемпионата.

Например, в Индии мы хотим, чтобы наши туристы уважали нашу религию. В Катаре же предоставили вам алкоголь в фан-зоне и других местах. Если вы, ребята, хотите посмотреть футбол и попить пива - приходите в бары, где оно есть. А то, что пива не будет на стадионах, это нормально. Ариан Джинма, болельщик (Индия)

Первыми на запрет пить пиво на стадионе (отмечу, речь идет только о пенном напитке с градусом, безалкогольное можно) массово и во весь голос отреагировали болельщики Эквадора. Во время первого тайма матча с Катаром они дружно начали скандировать: "Мы хотим пива!"

Здесь хорошие люди, хорошая погода, все здесь отлично. Конечно, трудно найти напиток, который заменит пиво. Но пока и без него все здорово. Эмиль Ларсен, болельщик (Дания)

Правда, по информации одного из британских изданий, под запрет не попадут посетители ВИП-ложи - за 22 тысячи евро шампанское и пиво будет литься рекой. Сильнее всего запрет пить пенное на стадионе во время матча затронул производителя этого продукта. Куда девать изъятые из продажи тонны банок с напитком? А ведь они проделали непростой путь - прибыли в Катар из пивоварен в Лондоне, Ланкашире и Уэльсе. Не везти же все обратно. Выход нашелся быстро - все непроданное пиво будет подарено новому чемпиону мира. Праздник ведь только начинается.

Я вижу здесь танцующих сенегальцев, я вижу голландцев с их оранжевыми нарядами. Это очень хорошая атмосфера, когда весь мир собирается в одном месте. Это здорово. Курт, болельщик (Мексика)

Чемпионат мира по футболу в Катаре